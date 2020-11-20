20 ноября 2020, 14:58
Аналитики «Сбера» назвали города с самым высоким риском заразиться коронавирусом
Аналитический ресурс «СберИндекс» на основании данных сервиса синдром-чекер составил рейтинг крупных городов России, жители которых больше других рискуют заразиться коронавирусом
Аналитический ресурс «СберИндекс» на основании данных сервиса синдром-чекер составил рейтинг крупных городов России, жители которых больше других рискуют заразиться коронавирусом.
По данным аналитиков «Сбера», в Перми и Воронеже риск подхватить новую инфекцию выше на 15%, чем в среднем по стране. В Иркутске и Новосибирске такой риск на 7% выше, чем в других городах.
В Хабаровске, Красноярске, Челябинске, Омске и Саратове риск заражения COVID-19 такой же, как и в целом по стране.
Наименьший риск заражения зафиксирован в Москве, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Владивостоке и Санкт-Петербурге.