В Нижнем Тагиле практически не осталось свободных мест на кладбищах
В Нижнем Тагиле Свердловской области практически не осталось свободных мест на городских кладбищах. Сейчас они заняты уже на 90%, а местные власти ищут новые места для захоронений
В Нижнем Тагиле Свердловской области практически не осталось свободных мест на городских кладбищах. Сейчас они заняты уже на 90%, а местные власти ищут новые места для захоронений.
Местный портал «Все новости» сообщает, что в Нижнем Тагиле и соседних поселках располагается более двух десятков кладбищ площадью 220 гектаров. Однако свободных мест там уже практически не осталось. По данным издания, на некоторых кладбищах сейчас для захоронений допускают только урны с прахом.
В мэрии Нижнего Тагила сообщили, что за 10 месяцев 2020 года в городе зарегистрировали 3739 захоронений, в то время как за весь 2019 год - 4231.
Власти собираются использовать для захоронений участок в районе очистных сооружений российского предприятия «Уралхимпласт». Еще один вариант – участок в районе Старатель.