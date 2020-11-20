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Общество
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20 ноября 2020, 14:41

В Нижнем Тагиле практически не осталось свободных мест на кладбищах

В Нижнем Тагиле Свердловской области практически не осталось свободных мест на городских кладбищах. Сейчас они заняты уже на 90%, а местные власти ищут новые места для захоронений

В Нижнем Тагиле практически не осталось свободных мест на кладбищах
Фото: tagilka.ru

В Нижнем Тагиле Свердловской области практически не осталось свободных мест на городских кладбищах. Сейчас они заняты уже на 90%, а местные власти ищут новые места для захоронений.

Местный портал «Все новости» сообщает, что в Нижнем Тагиле и соседних поселках располагается более двух десятков кладбищ площадью 220 гектаров. Однако свободных мест там уже практически не осталось. По данным издания, на некоторых кладбищах сейчас для захоронений допускают только урны с прахом.

В мэрии Нижнего Тагила сообщили, что за 10 месяцев 2020 года в городе зарегистрировали 3739 захоронений, в то время как за весь 2019 год - 4231.

Власти собираются использовать для захоронений участок в районе очистных сооружений российского предприятия «Уралхимпласт». Еще один вариант – участок в районе Старатель.

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