Российская вакцина против коронавируса поступила в Венгрию раньше, чем в регионы
Разработчики «Спутник V» отметили, что венгерские специалисты «проявили большой интерес к препарату и получили возможность досконально изучить одну из самых передовых вакцин в мире»
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, поступила в Венгрию.
Разработчики «Спутник V» отметили, что венгерские специалисты «проявили большой интерес к препарату и получили возможность досконально изучить одну из самых передовых вакцин в мире».
Также сообщается, что Россия не планирует крупных поставок своей вакцины против COVID-19 за границу, поскольку производственные площадки работают для обеспечения препаратом российского населения. Тем не менее, Российский фонд прямых инвестиций и Институт Гамалеи готовы помочь в организации производства, чтобы зарубежные производители могли обеспечить «Спутником V» своих потребителей.
Интерес к российской вакцине помимо Венгрии также проявили Индия, Китай, Южная Корея и Бразилия.
Между тем, российские регионы до сих пор не получили свои дозы вакцины, сообщает Znak.com. Отсутствие поставок объясняется трудностями с хранением препарата.