Уголовное дело против экс-министра Михаила Меня могут закрыть за истечением срока давности
Уголовное дело о растрате 700 млн рублей из бюджета Ивановской области, возбужденное в отношении экс-губернатора этого региона и экс-глвы Минстроя Михаила Меня, могут закрыть за истечением срока давности
Уголовное дело о растрате 700 млн рублей из бюджета Ивановской области, возбужденное в отношении экс-губернатора этого региона и экс-глвы Минстроя Михаила Меня, могут закрыть за истечением срока давности.
В материалах следствия говорится, что растрата была совершена в 2011 году, а срок давности для уголовных дел по данной статье составляет 10 лет. Срок давности по делу г-на меня заканчивается через четыре месяца. «КоммерсантЪ» пишет, что следователи не успеют за это время добиться для чиновника обвинительного приговора.
Таким образом, дело против действующего аудитора Счетной палаты может быть закрыто по нереабилитирующим основаниям.
Согласно материалам дела, в 2011 году «неустановленные» бенефициары компании ГК «ПРОДО» при участии тогдашнего главы Ивановской области Михаила Меня разработали план хищения выделенных региону бюджетных кредитных средств. Глава региона содействовал переводу полученных от Минфина 700 млн рублей через Фонд поддержки малого предпринимательства на счета компании «Ивановский бройлер», которая на тот момент принадлежал ГК «ПРОДО». Позже эти деньги были похищены.
Примечательно, что действующий губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский после возбуждения дела в отношении своего предшественника заявил, что весь долг «Ивановского бройлера» с учетом процентов и неустойки был возвращен в региональный бюджет.