20 ноября 2020, 12:59
В Госдуме предложили штрафовать автомобилистов за превышение скорости даже на один километр в час
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ввести для автомобилистов штрафы за превышение разрешенной скорости всего на один километр в час
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ввести для автомобилистов штрафы за превышение разрешенной скорости всего на один километр в час.
Парламентарий считает, что поиск «лихачей» за рулем повысит культуру вождения в стране. Сам Васильев считает нарушителями ПДД даже тех, кто ненамного превышает скорость.
«Ему выдавали права для того, чтобы он ездил по правилам. Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права», - заявил народный избранник, слова которого приводит агентство «Москва».
Александр Васильев отметил, что большая часть ДТП происходит из-за превышения скорости, поэтому отмена нештрафуемого порога в 20 километров в час должна сделать дороги безопаснее.