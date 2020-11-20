В Петербурге пассажира маршрутки убили из-за его просьбы надеть маску
По данным следствия, мужчина вечером возвращался с корпоратива на маршрутке, в которой он повздорил с двумя другими пассажирами. Замдиректора попросил мужчину и женщину надеть защитные маски
В Санкт-Петербурге пассажиры маршрутки убили мужчину, который попросил их надеть защитные маски. Инцидент произошел вечером 17 ноября.
Вечером возле одного из жилых домов на Индустриальном проспекте сотрудники полиции обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. Погибшим оказался 53-летний заместитель директора научно-исследовательского сертификационного центра, сообщает Baza.
По данным следствия, мужчина вечером возвращался с корпоратива на маршрутке, в которой он повздорил с двумя другими пассажирами. Замдиректора попросил мужчину и женщину надеть защитные маски, однако эта просьба им очень не понравилась. Отметим, что во всей России сейчас действует масочный режим.
Между пассажирами возник словесный конфликт, который перерос в драку. После выхода из маршрутки замдиректора получил удар ножом в спину, который оказался несовместимым с жизнью.
По делу об убийстве оперативники задержали безработного жителя Ленинградской области, которые переехал в регион из Оренбургской области. Задержанный ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.