20 ноября 2020, 12:40
В аэропорту Читы пассажирский рейс отложили из-за того, что самолет срочно понадобился губернатору
В аэропорту Читы пассажирам рейса в Чару пришлось около 40 минут ждать своего вылета из-за того, что на их самолете улетел губернатор Забайкальского края
В аэропорту Читы пассажирам рейса в Чару пришлось около 40 минут ждать своего вылета из-за того, что на их самолете улетел губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
Портал «Чита.ру» со ссылкой на пассажиров сообщает, что сначала сотрудники аэропорта объяснили задержку вылета в Чару техническими причинами. Однако позже выяснилось, что их самолет понадобился губернатору.
В пресс-службе администрации Забайкалья заявили, что Александру Осипову понадобилось слетать в Каларский район, чтобы осмотреть местные дороги, а также проверить работу районной больницы в период пандемии коронавируса.