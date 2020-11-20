Во Владивостоке объявили режим ЧС из-за ледяного дождя и метели
Мэрия Владивостока открыла пункты временного размещения граждан в связи с тем, что как минимум 150 тысяч жителей города остались без электричества из-за ледяного дождя
Мэрия Владивостока открыла пункты временного размещения граждан в связи с тем, что как минимум 150 тысяч жителей города остались без электричества из-за ледяного дождя.
«Жители Владивостока, которым нужна помощь, могут воспользоваться пунктами временного размещения на время непогоды. Их организуют в необходимом количестве в разных районах города», - говорится в официальном сообщении мэрии, которое цитирует «Интерфакс».
В ночь на 20 ноября на Владивосток обрушилась сильная метель с ледяным дождем, а на дорогах и линиях электропередачи образовалась наледь. Деревья, дома и машины сейчас покрыты толстым слоем льда. Без света остались 150 тысяч жителей города, а некоторые дома также не подается отопление.
В городе введен режим ЧС. Власти предварительно оценили ущерб от стихии в крае оценивают в 80 млн рублей. Город обратился за помощью к армии и Тихоокеанскому флоту.