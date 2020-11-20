20 ноября 2020, 11:43
В России зарегистрировали рекордно высокое число заразившихся коронавирусом за сутки
В России зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки было выявлено 24 318 случаев. Общее число заболевших с начала пандемии составило уже 2 039 926 человек
В России зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки было выявлено 24 318 случаев. Общее число заболевших с начала пандемии составило уже 2 039 926 человек.
По данным оперативного штаба, от вызванных коронавирусом осложнений скончался 461 пациент. Общее число умерших от новой инфекции достигло уже 35 311 человек.
В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 6 902 новых случая заражения COVID-19, в Московской области – 887, в Петербурге – 2 394, в Нижегородской области – 444, в Свердловской области – 372, в Красноярском крае – 336, в Архангельской области – 339.