Ректор МГУ после коллективного иска студентов выделил 30 млн рублей на поддержку учащихся
Виктор Садовничий подписал приказ о поддержке студентов, преподавателей и научных сотрудников университета во время пандемии коронавируса. На поддержку учащихся и преподавателей выделено 30 млн рублей
Ректор МГУ Виктор Садовничий подписал приказ о поддержке студентов, преподавателей и научных сотрудников университета во время пандемии коронавируса. На поддержку учащихся и преподавателей выделено 30 млн рублей.
По словам ректора, до 30 ноября МГУ подготовит списки студентов, обучающихся по контракту, которые нуждаются в материальной поддержке. Это позволит компенсировать возможные издержки, связанные с дистанционной формой обучения, которая была введена из-за коронавируса, сообщает ТАСС.
Так, студентов-контрактников, выехавших из общежитий в период с 16 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года без сдачи занимаемой комнаты или места, освободят от платы за проживание. Всем студентам, которые решат уехать домой на время дистанционного обучения, вуз покроет расходы на проезд.
Студентам, которым по состоянию на ноябрь назначили государственную социальную стипендию, единоразово выплатят по 10 тысяч рублей. Аспиранты и ординаторы факультета фундаментальной медицины получат по 20 тысяч рублей.
Виктор Садовничий выделил 30 млн рублей на поддержку студентов после того, как учащиеся подготовили коллективный иск к руководству МГУ с требованием снизить плату за обучение из-за перехода на дистант. Студенты отметили, что качество образования сильно ухудшилось и им приходится заниматься самообучением.