Правительство в рамках реформы госуправления упразднит Роспечать и Россвязь
Правительство в рамках оптимизации системы государственного управления решило ликвидировать федеральные агентства Россвязь и Роспечать. Функции этих ведомств перейдут Министерству цифрового развития
Правительство в рамках оптимизации системы государственного управления решило ликвидировать федеральные агентства Россвязь и Роспечать. Функции этих ведомств перейдут Министерству цифрового развития, сообщает РБК.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин анонсировал реформу государственного управления, в ходе которой планируется сократить количество должностей в министерствах и территориальных подразделениях на 5-10 процентов.
Реформа начнется 1 января и продлится три месяца. Судя по всему, первыми шагом этой реформы будет упразднение Федерального агентства связи (Россвязь) и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать).
Роспечать выполняет функции по оказанию государственных услуг и по управлению имуществом в сфере печати и телерадиовещания, выдаче господдержки печатным и электронным СМИ, а также книгоиздателям и телеканалам.
Россвязь занимается управлением и восстановлением единой сети электросвязи России при чрезвычайных ситуациях, распределяет ресурс нумерации, присваивает почтовые индексы и т.д.