20 ноября 2020, 10:02
Сотрудники ГИБДД получат приборы для быстрого выявления алкоголя и наркотиков в крови водителя
Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени получат в свое распоряжение новые приборы, позволяющие быстро определить наличие алкоголя или наркотиков у водителей
Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени получат в свое распоряжение новые приборы, позволяющие быстро определить наличие алкоголя или наркотиков у водителей.
Руководитель ГУОБДД МВД России Михаил Черников рассказал РИА Новости, что основным отличием новых приборов от привычного алкотестера является возможность установления употребления водителем не только спиртных напитков, но и наркотических веществ.
Специальные индикаторы позволят инспекторам за 15 секунд определить, употреблял ли водитель алкоголь, наркотики или психотропные препараты. Часть таких приборов определяет наличие запрещенных веществ в слюне, а часть - в выдыхаемом воздухе.