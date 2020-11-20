Минэкономразвития предложило создать собственную систему «золотых паспортов»
Российские власти решили ввести собственную систему «золотых паспортов», которая разрешает иностранцам вид на жительство в РФ в обмен на инвестиции. Соответствующий законопроект разработали в Минэкономразвития
Российские власти решили ввести собственную систему «золотых паспортов», которая разрешает иностранцам вид на жительство в РФ в обмен на инвестиции. Соответствующий законопроект разработали в Минэкономразвития.
Согласно этому документу, для получения ВНЖ иностранцу необходимо будет вложить в российскую экономику не менее 10 млн рублей, купить государственные облигации или недвижимостью минимальной стоимостью 30 млн рублей.
В МЭР уточнили, что для получения «золотого паспорта» иностранному гражданину необходим выполнить одно из следующих условий: владеть российской компанией, вложив в ее капитал не менее 15 млн рублей; инвестировать 15 млн рублей в российский бизнес, выплатить минимум 6 млн рублей налогов и трудоустроить минимум 25 человек; открыть ИП, вложив в дело 10 млн рублей и трудоустроив 10 российских граждан; владеть в течение минимум трех лет российскими гособлигациями или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей.
Похожая система «золотых виз» или «золотых паспортов» действует на Кипре, чем активно пользуются российские бизнесмены и чиновники. Сейчас власти республики под давлением Евросоюза хотят отказаться от предоставления гражданства в обмен на инвестиции.