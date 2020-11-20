ВОЗ рекомендовала отказаться от лечения коронавируса препаратом ремдесивир
В заявлении организации говорится, что ремдесивир «не предназначен для пациентов с COVID-19, помещенных на лечение в больницы, независимо от тяжести их заболевания»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала отказаться от использования противовирусного препарата ремдесивир для лечения COVID-19.
В заявлении организации говорится, что ремдесивир «не предназначен для пациентов с COVID-19, помещенных на лечение в больницы, независимо от тяжести их заболевания», сообщает ТАСС.
В ВОЗ заявили, что у специалистов нет доказательств того, что препарат улучшает выживаемость ковидных пациентов или снижает необходимость проведения вентиляции легких. Сейчас мире ремдесивир используется в качестве потенциально эффективного средства лечения при тяжелом протекании коронавируса, однако его роль в клинической практике «остается неопределенной».
Кроме того, проведенное испытание с участием более семи тысяч пациентов показало, что данный препарат не имеет особого эффекта в том, что касается смертности или других важных результатов для пациентов.