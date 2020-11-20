Перелеты президента и премьера в 2021 году обойдутся бюджету в 4,3 млрд рублей
Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управделами президента выделил более 4,3 млрд рублей из бюджета на организацию авиаперевозок первых лиц государства. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок
Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управделами президента выделил более 4,3 млрд рублей из бюджета на организацию авиаперевозок первых лиц государства. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
За 4,3 млрд рублей подрядчик в 2021 году должен будет обслуживать самолеты СЛО «Россия» в московском аэропорту «Внуково-2». Победитель тендера должен будет обеспечить экипаж и пассажиров питанием, а также заправлять самолеты авиатопливом.
Напомним, что СЛО «Россия» обеспечивает полеты президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Между тем, в 2019 году Генпрокуратура проверила безопасность СЛО «Россия» и выявила ряд грубых нарушений в сроках службы лайнеров и подготовке пилотов.