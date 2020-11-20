Миллиардер-сенатор Сулейман Керимов потребовал от газеты «Ведомости» удалить статью трехлетней давности
Миллиардер и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал в Басманный суд Москвы иск к газете «Ведомости». Бизнесмен требует от редакции опровергнуть и удалить с сайта издания статью от ноября 2017 года
Миллиардер и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал в Басманный суд Москвы иск к газете «Ведомости». Бизнесмен требует от редакции опровергнуть и удалить с сайта издания статью от ноября 2017 года под заголовком «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень».
Глава юротдела «Ведомостей» Алим Ульбашев сообщил, что ответчиками по иску сенатора-миллиардера также указаны журнал Forbes, издание «Собеседник» и пользователь Facebook Наринэ Давыдова. Последняя в октябре 2020 года опубликовала на свой странице пост с цитированием всех трех изданий и размещением прямых гиперссылок на них.
Ранее юристы Сулеймана Керимова уже подавали иски из-за статьи ко всем трем изданиям в отдельности, однако Гагаринский суд Москвы вернул иски заявителю ввиду неподсудности данному конкретному суду. Теперь Керимов объединил свои требования к разным изданиям в единый иск на том основании, что спустя три года после выхода в СМИ спорные материалы были использованы частным лицом в публикации на странице в соцсети Facebook.
Предъявление иска к Давыдовой позволило истцу обратиться в Басманный суд, так как остальные соответчики зарегистрированы по адресам, относящимся к территориальной подсудности других судов.
Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин в беседе с «Ведомостями» отметил, что введение в дело «искусственных» ответчиков для изменения подсудности спора ранее часто использовалось истцами, однако в последние годы Верховный суд активно борется с этой практикой.
Помимо опровержения информации и удаления статьи сенатор потребовал взыскать с «Ведомостей», Forbes и «Собеседника» по 50 тысяч рублей, а с гражданки Давыдовой - 10 тысяч рублей.
В своем иске Сулейман Керимов требует опровергнуть следующую часть статьи: «Хорошие отношения с Лужковым позволили Керимову стать владельцем крупнейшего строительного холдинга столицы – СПК "Развитие", объединявшей корпорации "Главмосстрой", "Моспромстрой" и "Мосмонтажспецстрой". Этот эпизод вошел в историю – головной офис СПК "Развитие" в Гранатном переулке, 3, брали штурмом 200 человек, вооруженных бейсбольными битами и металлическими прутьями. К середине нулевых так активы уже никто не получал». Миллиардер утверждает, что никакого отношения к рейдерскому захвату офиса «Развития».