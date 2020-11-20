Управление генпрокуратуры по СЗФО потратит 4,4 млн рублей на мебель для руководства
В тендерной документации указаны стол руководителя с «тумбой связи» за 639 тысяч рублей, несколько шкафов для документов за 430 тысяч рублей каждый, два журнальных столика стоимостью 158 тысяч и 135 тысяч рублей и т.д.
Управление генпрокуратуры по Северо-Западному ФО потратит 4,4 млн рублей из бюджета на покупку мебели для руководства ведомства.
В тендерной документации указаны стол руководителя с «тумбой связи» за 639 тысяч рублей, несколько шкафов для документов за 430 тысяч рублей каждый, два журнальных столика стоимостью 158 тысяч и 135 тысяч рублей, стол для переговоров за 659 тысяч рублей, стол для конференций за 389 тысяч рублей, две тумбы для телевизора за 272 тысячи рублей и т.д., сообщают «Открытые медиа».
Вся мебель должна быть изготовлена из массива дуба, покрыта шпоном и тонирована в цвет «Темный орех».
Для кого конкретно закупается новая мебель, не сообщается. Управление генеральной прокуратуры по СЗФО сейчас возглавляет замгенпрокурора России Алексей Захаров. Он также приходится зятем министру обороны России Сергею Шойгу.