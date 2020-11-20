Суд арестовал зампреда правительства Подмосковья по делу о незаконной вырубке леса
Басманный райсуд Москвы арестовал зампреда правительства Московской области и министра экологии региона Дмитрия Куракина на два месяца по делу о взятках. Позже чиновнику может быть предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве
Басманный райсуд Москвы арестовал зампреда правительства Московской области и министра экологии региона Дмитрия Куракина на два месяца по делу о взятках. Позже чиновнику может быть предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.
удовлетворил ходатайство следователя, который заявил, что обвиняемый может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства по делу.
По делу о взятке в особо крупном размере также были задержаны начальник «Оборонлеса» Владислав Холодков и начальник «Мальтинского военного лесхоза» Максим Ан.
Уголовное дело относится к деятельности Дмитрия Куракина на посту главы Департамента имущественных отношений Минобороны России, которую он занимал до перехода на работу в подмосковное правительство.
По версии следствия, чиновник разрешил под видом санитарных рубок вырубать лес на территориях воинских частей в Московской и Владимирской областях. Вырубленный лес затем продавали в Китай, а на освободившихся территориях воинских частей организовывали мусорные свалки.
Общую сумму взяток, которую получили обвиняемые от поставщиков древесины за границу, следователи оценили в 40 млн рублей.