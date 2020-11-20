Глава Минздрава призвал губернаторов активнее вводить карантинные ограничения
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко посоветовал губернаторам активнее вводить ограничения для снижения темпов заболеваемости коронавирусом. Министр отметил, что далеко не все главы регионов сейчас пользуются этим правом
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко посоветовал губернаторам активнее вводить ограничения для снижения темпов заболеваемости коронавирусом. Министр отметил, что далеко не все главы регионов сейчас пользуются этим правом.
В первую очередь это относится к губернаторам регионов, где ситуация с коронавирусом самая сложная, а нагрузка на систему здравоохранения – высокая.
Также Михаил Мурашко поручил ускорить предоставление бесплатных лекарств ковидным пациентам, которые лечатся амбулаторно.
Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что самая сложная ситуация на сегодняшний день сложилась в Чувашии, Севастополе, Орловской, Ивановской, Пензенской, Самарской, Омской и Иркутской области, Мордовии и Коми. В этих регионах ковидными пациентами занято более 90% коечного фонда.
Татьяна Голикова также призвала власти этих регионов вводить ограничения для снижения нагрузки на систему здравоохранения.