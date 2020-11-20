Пациенты с ревматизмом сообщили о пропаже из аптек необходимого им лекарства
Центр «Ревмо-COVID», который занимается поддержкой пациентов с ревматизмом во время пандемии коронавируса, сообщил о дефиците в аптеках глюкокортикостероидов (метилпреднизолон) для лечения ревматических заболеваний
Центр «Ревмо-COVID», который занимается поддержкой пациентов с ревматизмом во время пандемии коронавируса, сообщил о дефиците в аптеках глюкокортикостероидов (метилпреднизолон) для лечения ревматических заболеваний.
В российских аптеках этот препарат продается под названиями «Метипред», «Медрол», «Метилпреднизолон-натив», «Солу-Медрол» и «Ивепред».
53% пациентов с ревматизмом сообщили, что не могут получить эти препараты даже в поликлинике при наличии льготы. При этом метилпреднизолона нет в продаже в форме раствора.
В «Ревмо-COVID» отметили, что резкая отмена глюкокортикостероидов грозит пациентам обострениями основных заболеваний и тяжелыми поражениями внутренних органов.
Исчезновение необходимого препарата из аптек в центре связывают с тем, что он активно используется для лечения коронавирусной инфекции, а производители не успевают удовлетворить слишком высокий спрос.