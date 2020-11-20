Минстрой России предложил полностью запретить строительство апартаментов
Замглавы ведомства Никита Стасишин в ходе беседы с членами Совета Федерации пояснил, что позиция министерства заключается в том, что «в будущем строить все, что не подходит под „жилое“, нецелесообразно»
Министерство строительства и ЖКХ намерено добиваться запрета на строительство апартаментов.
Замглавы ведомства Никита Стасишин в ходе беседы с членами Совета Федерации пояснил, что позиция министерства заключается в том, что «в будущем строить все, что не подходит под „жилое“, нецелесообразно».
Одновременно с этим Минстрой предлагает амнистировать уже построенные апартаменты. Эти объекты должны быть учтены в объеме ввода жилья.
«Но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что все, эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье», - отметил представитель ведомства, слова которого приводит РБК.
В свою очередь первый зампред Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению Аркадий Чернецкий не согласился с позицией Минстроя. Сенатор отметил, что «ставить крест» на таком виде жилья как апартаменты «нерационально». Кроме того, считает Чернецкий, у граждан должно быть право выбора.
Ранее сенаторы подготовили законопроект, который переводит апартаменты в разряд жилых помещений, что позволит собственникам оформлять в них постоянную регистрацию.