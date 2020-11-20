Евросоюз выделит на помощь жителям Нагорного Карабаха 3 млн евро
Евросоюз выделит 3 млн евро для помощи жителям непризнанной республики Нагорный Карабах, которые наиболее пострадали от военных действий. Эти средства пойдут на обеспечение людей едой, зимними вещами, лекарствами и другими вещами первой необходимости
Евросоюз выделит 3 млн евро для помощи жителям непризнанной республики Нагорный Карабах, которые наиболее пострадали от военных действий. Эти средства пойдут на обеспечение людей едой, зимними вещами, лекарствами и другими вещами первой необходимости.
Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией, в которой оказались люди, вынужденные покинуть свое место жительства, и которые «вынуждены столкнуться с суровой зимой» еще и в условиях пандемии коронавируса.
Власти США также заявили, что выделят пострадавшим от войны жителям Карабаха 5 млн долларов. Деньги направят Международному комитету Красного Креста и других гуманитарных и неправительственных организаций, которые оказывают помощь пострадавшим.