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19 ноября 2020, 18:05

В Минздраве рассказали о влиянии кальянов на распространение коронавируса

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что курение кальянов в несколько раз увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией и другими инфекционными заболеваниями

В Минздраве рассказали о влиянии кальянов на распространение коронавируса

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что курение кальянов в несколько раз увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией и другими инфекционными заболеваниями.

Специалист пояснил, что при курении кальяна вирус может передаваться через мундштук. Также г-н Брюн отметил тесное взаимодействие в группе людей, которые употребляют никотин и другие смеси в ограниченном пространстве.

В этой связи, отметил наркологи, запрет на работу кальянных в Москве является оправданной мерой в борьбе с распространением COVID-19, сообщает ТАСС.

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