19 ноября 2020, 18:05
В Минздраве рассказали о влиянии кальянов на распространение коронавируса
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что курение кальянов в несколько раз увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией и другими инфекционными заболеваниями
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что курение кальянов в несколько раз увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией и другими инфекционными заболеваниями.
Специалист пояснил, что при курении кальяна вирус может передаваться через мундштук. Также г-н Брюн отметил тесное взаимодействие в группе людей, которые употребляют никотин и другие смеси в ограниченном пространстве.
В этой связи, отметил наркологи, запрет на работу кальянных в Москве является оправданной мерой в борьбе с распространением COVID-19, сообщает ТАСС.