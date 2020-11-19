В Минздраве предложили проводить операции по прерыванию беременности в «абортариях» при ФСИН
Главный репродуктолог Минздрава профессор Олег Аполихин предложил проводить операции по прерыванию беременности только в специальных «абортариях», не в больницах
Главный репродуктолог Минздрава профессор Олег Аполихин предложил проводить операции по прерыванию беременности только в специальных «абортариях», не в больницах.
Абортарии будут находиться в ведении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Проводить операции по прерыванию беременности будут абортмахеры, то есть специалисты, которые согласны проводить подобные процедуры по этическим соображениям. Врачей же, по мнению репродуктолога Минздрава, нельзя заставлять делать аборты. «Сегодня он операцию делал — жизнь спасал, а тут пришла женщина, и надо убивать. Многие врачи не хотят этого делать, у них должно быть право выбора», - отметил чиновник.
«Я считаю, что это должно делаться не в медицинских учреждениях, для этого должны быть созданы абортарии, как раньше они относились к системе УФСИН, где вот эта экзекуция производится», - заявил Олег Аполихин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Представитель Минздрава также отметил, что аборт должен стать в России «социально негативным явлением», потому что «для образованного человека вот эта расчлененка не должна стать приемлемой».