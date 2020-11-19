В Москве из-за гололеда переломы получили десятки человек
В четверг в промежутке с 9 до 10 часов утра кареты «скорой помощи» забрали 25 человек, которые поскользнулись на льду. С 10 до 12 часов были госпитализированы еще 67 пострадавших
В Москве после ледяного дождя только за три утренних часа в городские травмпункты и стационары доставили 92 человека.
По данным телеканала РЕН ТВ, в четверг в промежутке с 9 до 10 часов утра кареты «скорой помощи» забрали 25 человек, которые поскользнулись на льду. С 10 до 12 часов были госпитализированы еще 67 пострадавших. Всем пострадавшим были поставлены переломы различной степени тяжести.
Пострадавших в результате падения на лед может быть намного больше, поскольку в статистику попали только те москвичи, которые из-за полученных травм не смогли самостоятельно добраться до врачей.