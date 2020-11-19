Начальника ярославской ИК-1 оправдали по делу о пытках заключенного
Дзержинский райсуд Ярославля оправдал врио начальника исправительной колонии №1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова по делу о пытках заключенного Евгения Макарова
Дзержинский райсуд Ярославля оправдал врио начальника исправительной колонии №1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова по делу о пытках заключенного Евгения Макарова.
Суд счел, что вина подсудимых в издевательствах над заключенным не была доказана. Они освобождены от наказания в связи с отсутствием состава преступления. Судья также не стал лишать Николаева и Михайлова специальных званий, сообщает Telegram-канал «Ярославское дело».
Напомним, что рядовые сотрудники УФСИН по Ярославской области были осуждены по делу о превышении должностных полномочий на сроки от 3 до 4 лет лишения свободы. Шестерых подсудимых освободили в зале суда в связи с отбытым под стражей назначенным наказанием.
Напомним, что поводом для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников ярославской колонии №1 стало опубликованное «Новой газетой» видео издевательств над заключенным Евгением Макаровым. Запись была сделана на видеорегистратор одного из сотрудников исправительного учреждения.
Ранее Евгений Макаров неоднократно подавал в СКР жалобы на пытки в колонии, однако в проведении проверки и возбуждении дела против сотрудников ИК было отказано.