СКР по Пензенской области возбудил дело о вбросе бюллетеней на сентябрьских выборах
Следственный комитет по Пензенской области возбудил дело о вбросах бюллетеней на сентябрьских выборах в селе Бессоновка. Дело заведено по статье «Фальсификация итогов голосования»
Следственный комитет по Пензенской области возбудил дело о вбросах бюллетеней на сентябрьских выборах в селе Бессоновка. Дело заведено по статье «Фальсификация итогов голосования».
По версии следствия, на участке в Бессоновке члены участковой избирательной комиссии включили неучтенные бюллетени в число тех, что использовали при голосовании.
Дело пока расследуется в отношении «неустановленных лиц».
Отметим, что ранее представители движения в защиту прав избирателей «Голос» сообщали изданию «7×7», что в селе Бессоновка на трех участках в единый день голосования закрывали камеры видеонаблюдения. Так, например, на участке №377 камеру закрыли со словами «Все, ребята, работаем!», а в оставшейся части кадра было видно, как женщина (ее опознали как заместителя председателя комиссии) запихивала бюллетени в урну для голосования.