Госдума предложила ввести санкции против Twitter и Facebook за «дискриминацию» российских СМИ
Поправки разрешают вводить санкции против информационных ресурсов, которые допускают дискриминацию в отношении публикаций российских СМИ. Депутаты предлагают наделить Роскомнадзор правом полного или частичного ограничения доступа к таким ресурсам
Группа депутатов Госдумы во главе с Александром Хинштейном и Сергеем Боярским подготовила пакет поправок в федеральные законы «Об информации» и «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».
Поправки разрешают вводить санкции против информационных ресурсов, которые допускают дискриминацию в отношении публикаций российских СМИ. Депутаты предлагают наделить Роскомнадзор правом полного или частичного ограничения доступа к таким ресурсам.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его принятие обусловлено многочисленными фактами необоснованного ограничения доступа граждан РФ к информации российских СМИ со стороны отдельных интернет-ресурсов, в том числе зарегистрированных за пределами нашей страны.
Авторы законопроекта также сообщили о жалобах со стороны государственных СМИ (в частности, РИА Новости и Russia Today) на цензуру, которой подвергаются их материалы Twitter, Facebook и YouTube.
Штраф за цензуру, направленную против российских СМИ, составит до 3 млн рублей. В свою очередь Роскомнадзору будет поручено вести реестр изданий, «допускающих дискриминацию против российских СМИ».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков одобрил инициативу депутатов, но отметил, что соответствующий закон должен быть «тщательно проработан».
Предлагаемый законопроект должен стать ответом российских властей на решение Twitter, Facebook и YouTube маркировать материалы связанных с государством СМИ как пропаганду.