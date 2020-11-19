19 ноября 2020, 13:52
Apple заплатит 113 млн долларов за намеренное замедление работы старых iPhone
По версии истцов, Apple скрыла проблемы с батареями своих смартфонов и снизила производительность старых моделей, получив дополнительную прибыль от продажи новых версий «айфона»
Компания Apple согласилась заплатить 113 млн долларов для урегулирования претензий со стороны 34 американских штатов, связанных с намеренным замедлением работы старых iPhone.
Расследование против Apple возглавляют штаты Аризона, Индиана и Арканзас. При этом в компании отметили, что согласие на урегулирование претензий не означает признание вины.
По версии истцов, Apple скрыла проблемы с батареями своих смартфонов и снизила производительность старых моделей, получив дополнительную прибыль от продажи новых версий «айфона».
По условиям соглашения, штату Аризона Apple заплатит 5 млн долларов и предоставит потребителям «правдивую информацию о состоянии батареи iPhone, производительности и управлении питанием».