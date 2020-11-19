Хабаровский депутат пожаловался в прокуратуру на тендер по обеспечению охраны Михаила Дегтярева
Депутат Законодательного собрания Хабаровского края Петр Емельянов обратился в прокуратуру из-за планов регионального правительства потратить 33 млн рублей на обеспечение личной охраны врио губернатора Михаила Дегтярева
Депутат Законодательного собрания Хабаровского края Петр Емельянов обратился в прокуратуру из-за планов регионального правительства потратить 33 млн рублей на обеспечение личной охраны врио губернатора Михаила Дегтярева. Главе региона наймут сразу семь телохранителей.
Петр Емельянов в своем заявлении указал, что в условиях пандемии коронавируса, а также необходимости поддерживать систему здравоохранения, медиков и граждан, столь высокие расходы на охрану губернатора являются недопустимыми.
«Сегодня личный охранник, завтра - личный врач и астролог», - с иронией отметил депутат.
Ранее стало известно, что хабаровское правительство разместило на портале госзакупок тендер на оказание охранных услуг стоимостью 33 млн рублей. По условиям контракта, безопасность врио главы края Михаила Дегтярева должны обеспечивать семь охранников.