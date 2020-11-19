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Политика
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19 ноября 2020, 13:29

Вице-премьера Подмосковья подозревают в организации незаконной вырубки леса

Вице-премьер правительства Московской области и бывший глава Департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрий Куракин, задержанный накануне, подозревается в организации масштабной вырубки леса на территории военных частей и продаже его Китаю

Вице-премьера Подмосковья подозревают в организации незаконной вырубки леса

Вице-премьер правительства Московской области и бывший глава Департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрий Куракин, задержанный накануне, подозревается в организации масштабной вырубки леса на территории военных частей и продаже его Китаю.

По версии следствия, незаконной вырубкой леса тогда еще глава ДИО Минобороны занялся в 2014 году на территории Западного военного округа. При этом по документам она проводилась как санитарная вырубка.

В СКР считают, что предприниматели Москвы и Подмосковья устраивали на месте делянок мусорные полигоны. Занимался этим по указанию Дмитрия Куракина начальник АО АО «Мальтинский военный лесхоз» Максим Ан. На вырубке леса его фирма только официально заработала более 427 млн рублей, а неофициальный доход мог быть намного выше. Следствие оценивает нанесенный ущерб оценивает в 1,3 млрд рублей.

В Центральном и Восточном военных округах группа Дмитрия Куракина увеличила масштабы работы, заявив об острой необходимости оздоровительных мероприятий в таежных массивах и продавая спиленные здоровые сосны и кедры через начальника ФГАУ «Оборонлес» Владислава Холодкова. Затем вырубленный на сотнях тысяч гектаров лес был продан в Китай. Общий ущерб оценивается как минимум в 2,7 млрд рублей, сообщает «КоммерсантЪ».

Свою преступную деятельность по вырубке леса «группа Куракина» прекратила только весной 2017 года, когда чиновник перешел на работу в «Ростелеком».

Также сообщается, что Дмитрий Куракин имеет в собственности земельный участок площадью 1,2 тыс. кв.м., дом площадью 192 кв.м., квартиру площадью 200 кв.м., мотоциклы Honda CB 1100CA и MV Agusta Turismo Veloce Lusso 800.

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