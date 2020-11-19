Дипкорпус МИД России проведет новогодний корпоратив вопреки карантинным ограничениям
Главное управление по обслуживанию Дипломатического корпуса МИД России планирует провести новогодний корпоратив в ведомственном отеле «Москоу кантри клаб» в Подмосковье
Главное управление по обслуживанию Дипломатического корпуса МИД России планирует провести новогодний корпоратив в ведомственном отеле «Москоу кантри клаб» в Подмосковье. Соответствующая заявка появилась на портале госзакупок, несмотря на действующие ограничения при проведении массовых мероприятий во время пандемии коронавируса.
По условиям контракта, организатор корпоративного мероприятия «Новый год в блеске металла» должен украсить помещение, поставить четырехметровую елку, изготовить фигуру быка, напечатать приглашения и купить 400 подарков для гостей. В развлекательной программе также заявлены ведущий, диджей и «популярный артист». Стоимость госконтракта составляет 5 млн рублей.
Праздновать Новый год сотрудники МИДа планируют с 22:00 до 04:00.
Напомним, что в Московской области с 17 октября действует запрет на работу ночных баров и ресторанов в ночное время - с 00:00 до 08:00 часов.