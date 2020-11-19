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Общество
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19 ноября 2020, 12:10

В России общее число заразившихся COVID-19 превысило 2 млн человек

В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией с начала пандемии превысило 2 млн человек. За последние сутки было выявлено 23 610 новых случаев заражения. От осложнении скончались 463 человека. Всего умерло уже 34 850 пациентов с COVID-19

В России общее число заразившихся COVID-19 превысило 2 млн человек
Фото: РИА Новости

В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией с начала пандемии превысило 2 млн человек. За последние сутки было выявлено 23 610 новых случаев заражения.

От осложнении скончались 463 человека. Всего умерло уже 34 850 пациентов с COVID-19.

В Москве за прошедшие сутки выявили 6 438 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 880, в Петербурге – 2 312, в Нижегородской области – 441, в Свердловской области – 369, в Ростовской области – 307, в Красноярском крае – 333, в Воронежской области – 314, в Иркутской области – 265, в Архангельской области – 334.

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