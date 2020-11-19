ВИЧ-инфицированные россияне пожаловались на невозможность сдать анализы в связи с загруженностью лабораторий
В нескольких российских регионах из-за пандемии коронавируса у ВИЧ-инфицированных граждан возникли проблемы со сдачей анализов крови, которые необходимы для проверки эффективности принимаемых лекарств. Местные лаборатории полностью загружены тестами на COVID-19
В нескольких российских регионах из-за пандемии коронавируса у ВИЧ-инфицированных граждан возникли проблемы со сдачей анализов крови, которые необходимы для проверки эффективности принимаемых лекарств. Местные лаборатории полностью загружены тестами на COVID-19.
Представитель общественного движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина сообщила «Коммерсанту», что такие жалобы поступили от пациентов из Алтайского края, Брянской, Ленинградской, Новосибирской и Омской областей, а также из Санкт-Петербурга и Дагестана.
Проблема возникла из-за нехватки тест-систем и загруженностью лабораторий тестированием на коронавирусную инфекцию.
Отметим, что в соответствии с рекомендациями Минздрава РВ, новые пациенты с ВИЧ должны сдавать анализы раз в месяц, во время стабилизации состояния — раз в три месяца, а позже — раз в полгода.
Некоторые пациенты пожаловались, что не смогли ни разу сдать тест с момента постановки на учет.