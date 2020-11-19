Общественная палата предложила ввести акцизы на торты, фастфуд и газировку
Общественная палата РФ, Российский союз налогоплательщиков и Институт развития правового общества предложили правительству ввести акцизы на продукты с повышенным содержанием сахара и соли. Свое предложение они направили в Минфин, Минпромторг и Минздрав РФ
Общественная палата РФ, Российский союз налогоплательщиков и Институт развития правового общества предложили правительству ввести акцизы на продукты с повышенным содержанием сахара и соли. Свое предложение они направили в Минфин, Минпромторг и Минздрав РФ.
В подакцизный список общественники предлагают внести соусы, консервы, готовую мясную продукцию, пиццу, пельмени, фастфуд и сладкие газированные напитки. Первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артем Кирьянов добавил, что на торты тоже должны быть введены акцизы.
Собранные за счет акцизов средства Общественная палата предлагает направить на реализацию мер по профилактике неинфекционных заболеваний, например диабета второго типа.