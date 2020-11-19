В Петербурге полиция проводит проверку из-за порванного портрета Владимира Путина
В Санкт-Петербурге в здание совета муниципального образования «Смольнинское» приехали сотрудники полиции, которым поступила жалоба на порванный портрет президента Владимира Путина. Жалобу подала сотрудница администрации
В Санкт-Петербурге в здание совета муниципального образования «Смольнинское» приехали сотрудники полиции, которым поступила жалоба на порванный портрет президента Владимира Путина. Жалобу подала сотрудница администрации.
Муниципальные депутаты Никита Юферев и Диана Серая сообщили порталу Znak.com, что у них возникли разногласия с администрацией из-за портрета президента. «Все время, когда мы уходим, они вешают портрет Путина. Мы, когда приходим на совет, вешаем на это место портрет Пушкина», - сообщила Диана Серая.
18 ноября Юферев обнаружил, что портрет Александра Пушкина пропал. Тогда он решил порвать «портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина», потому что «был зол».
Спустя некоторое время в здание совета «Смольнинское» прибыли сотрудники полиции. Силовики объяснили свой визит поступившим сообщением о «порванной фотографии главнокомандующего». После опроса сотрудников полицейские уехали.