Во Владивостоке из-за ледяного дождя возникли проблемы со светом и интернетом
Во Владивостоке ледяной дождь повредил некоторые объекты городской инфраструктуры, в результате чего в городе возникли проблемы с электричеством, отоплением и интернетом
Во Владивостоке ледяной дождь повредил некоторые объекты городской инфраструктуры, в результате чего в городе возникли проблемы с электричеством, отоплением и интернетом.
Сейчас в столице Приморского края продолжает идти снег и ледяной дождь. Из-за обледенения и шквалистого ветра повалены десятки деревья и повреждены электросети. В связи с неблагоприятными погодными условиями власти временно закрыли проезд по объездной трассе Седанка–Патрокл. Въезд большегрузного транспорта во Владивосток запрещен, более 40 рейсов междугородних автобусов были отменены.
Дорожные рабочие массово обрабатывают переходы, пешеходные зоны и лестницы против гололеда. В работах по уборке снега и обработке дорог задействовано 123 единицы основной техники и 28 единиц вспомогательной.
«Известия» со ссылкой на чиновников сообщают, что во Владивостоке оборваны более 40 проводов на сетях электроснабжения, из-за чего в городе наблюдаются перебои с подачей электричества и интернетом.