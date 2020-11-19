В Санкт-Петербурге из-за коронавируса закрыли фуд-корты в торговых центрах
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении дополнительных ограничениях для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении дополнительных ограничениях для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции.
Так, с 23 ноября в северной столице запрещается допуск зрителей на спортивные мероприятия, а также приостанавливается работа предприятий общественного питания в торговых центрах. Катки в Петербурге открыть разрешили, однако допуск посетителей туда строго ограничивается.
С 1 декабря в Петербурге ограничат число зрителей в концертных залах, кинотеатрах и театрах. Заполняемость залов должна быть не более 25% от общего числа мест.
В Санкт-Петербурге ежедневно выявляют более двух тысяч новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в северной столице COVID-19 заразились 88 088 человек, из которых 4 691 человек скончался от осложнений.