В Петрозаводске военных заподозрили в сокрытии вспышки коронавируса в кадетском училище
Западный военный округ попытался скрыть информацию о вспышке коронавируса в Президентском кадетском училище Петрозаводска, которая произошла в октябре
Западный военный округ попытался скрыть информацию о вспышке коронавируса в Президентском кадетском училище Петрозаводска, которая произошла в октябре.
Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев в беседе с изданием «Петрозаводск говорит» заявил, что поведение военных нарушает право граждан на информацию.
«В центре города - очаг заболевания, и мы не знаем, что там происходит! Действия Западного военного округа в части сокрытия информации для меня загадка», - возмутился уполномоченный по правам ребенка.
Геннадий Сараев сообщил, что коронавирусом в училище заразились 175 кадетов, но симптомы были только у 15 человек. Они были направлены в инфекционную больницу, а всех остальных заразившихся изолировали в отдельном корпусе, где они продолжали учиться.
К настоящему времени очаг заражения полностью ликвидирован, сообщил детский омбудсмен.