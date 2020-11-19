19 ноября 2020, 08:14
Российские власти потратят 65 млрд рублей на высокоскоростной интернет в Арктике
Минтранс России, Росморречфлот и ФГУП «Росморпорт» начали строить высокоскоростную линию связи в Арктике, которая пройдет от Мурманска до Владивостока
Минтранс России, Росморречфлот и ФГУП «Росморпорт» начали строить высокоскоростную линию связи в Арктике, которая пройдет от Мурманска до Владивостока.
На сайте Росморречфлота сообщается, что стоимость проекта по проведению высокоскоростного интернета в Арктике обойдется в 65 млрд рублей. финансирование проекта будут осуществляться за счет средств бюджета.
Гендиректор ФГУП «Морсвязьспутник» Андрей Куропятников рассказал РБК, что заявленная стоимость проекта не учитывает возможность международного развития и строительства дополнительных ответвлений. Линии связи до населенных пунктов планируется частично проводить на средства заказчиков услуги доступа в интернет.