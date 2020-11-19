Сборная России по футболу потерпела поражение от Сербии с разгромным счетом
Первые четыре безответных мяча россияне пропустили уже в первом тайме. В составе сборной Сербии голы забили Неманья Радонич, Лука Йович, оформивший дубль, и Душан Влахович
Сборная России по футболу потерпела разгромное поражение от Сербии в матче 6-го тура Лиги наций. Игра завершилась со счетом 0:5.
Первые четыре безответных мяча россияне пропустили уже в первом тайме. В составе сборной Сербии голы забили Неманья Радонич, Лука Йович, оформивший дубль, и Душан Влахович.
После перерыва серб Филип Младенович забил пятый гол в ворота российской сборной.
Сборная России под руководством Станислава Черчесова по итогам прошедших матчей лишилась возможности выступать в элитном дивизионе Лиги наций.
Капитан национальной сборной Георгий Джикия после матча принес болельщикам извинения за это «недоразумение». «Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочу попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор», - заявил футболист, слова которого приводит сайт Российского футбольного союза.