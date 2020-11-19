19 ноября 2020, 07:10
ФСБ отказало Фонду борьбы с коррупцией в возбуждении дела по факту отравления Навального
Следственное управление ФСБ России отказалось возбуждать уголовное дело по заявлению Фонда борьбы с коррупцией об отравлении Алексея Навального боеым ядом «Новичок»
Следственное управление ФСБ России отказалось возбуждать уголовное дело по заявлению Фонда борьбы с коррупцией об отравлении Алексея Навального боеым ядом «Новичок».
Юристы ФБК просили ведомство возбудить уголовное дело по статье о разработке и производства химического оружия. К заявлению они приложили результаты экспертизы, проведенной специалистами Организации по запрещению химического оружия, согласно которой оппозиционера отравили веществом из группы «Новичок».
В ФСБ заявили, что для возбуждения уголовного дела «нет оснований».
Юристы фонда сочли ответ ведомства «отпиской» и подали в Лефортовский райсуд Москвы жалобу на бездействие Следственного управления ФСБ.