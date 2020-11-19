19 ноября 2020, 06:20
Власти Татарстана потратят 320 млн рублей на собственный пиар в СМИ
Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» выделило 319,8 млн рублей на освещение деятельности властей Татарстана в печатных средствах массовой информации. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок
Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» выделило 319,8 млн рублей на освещение деятельности властей Татарстана в печатных средствах массовой информации. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
По условиям госконтракта, подрядчик в течение одного года должен будет отвечать за подготовку и публикацию в печатных СМИ «социально значимой, общественно-политической информации». Речь идет о публикациях на тему здравоохранения, борьбы с коррупцией, патриотического воспитания и пропаганды традиционных семейных ценностей.
Издания с публикациями о деятельности властей Татарстана должны будут выходить раз в неделю тиражом не менее 85 тысяч экземпляров, сообщает «МБХ медиа».