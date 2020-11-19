Глава департамента финансов мэрии Москвы заявила о невысоком росте зарплат чиновников. Ее доход вырос в три раза
Глава департамента финансов мэрии Москвы Елена Зяббарова назвала невысоким рост зарплат столичных чиновников. Таким образом она ответила на предложение депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина сократить расходы бюджета на содержание чиновников
Глава департамента финансов мэрии Москвы Елена Зяббарова назвала невысоким рост зарплат столичных чиновников. Таким образом она ответила на предложение депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина сократить расходы бюджета на содержание чиновников в связи с пандемией коронавируса.
Евгений Ступин поинтересовался у Елены Зяббаровой, не стоит ли на фоне пандемии COVID-19 и растущей безработицы в Москве снизить расходы на формирование фонда зарплат чиновников. Коммунист заявил, что средняя зарплата столичного чиновника составляет 120 тысяч рублей в месяц, а члена московского правительства - 600 тысяч рублей.
«Не считаете ли вы морально целесообразным в условиях пандемии, когда многие москвичи остались без работы, снизить расходы на фонд оплаты труда чиновников?» - задал вопрос Ступин.
Глава финансового департамента ответила, что проектом бюджета города предусмотрена индексация оплаты труда работников бюджетной сферы по мере роста среднего трудового дохода в Москве, то есть на 3,7%. Чиновница добавила, что индексация касается всех бюджетниковв. «Общий рост расходов на обеспечение органами госвласти своих функций - 2,4%. Темп роста невысокий», - добавила Елена Зяббарова.
Между тем, сама Елена Зяббарова по итогам декларационной кампании стала самой богатой чиновницей мэрии Москвы, а ее доход к 2019 году вырос в три раза - с 7,6 до 24,1 млн рублей в год. Доходы других членов столичного правительства вырос в среднем в 1,5 раза.
Кроме того, в действующем проекте бюджета Москвы прописан рекордный рост фонда оплаты труда всех столичных чиновников в 43% (с 20,1 млрд рублей в 2019 году до 28,7 млрд рублей в 2020 году). Проект бюджета на 2021-2023 гг. предусматривает дальнейший рост расходов на оплату труда чиновников с 88 до 90 млрд рублей в течение трех лет по сравнению с действующим бюджетом.