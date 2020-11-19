Авиационные власти США сняли запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX
Федеральное управление гражданской авиации США сняло запрет на полеты пассажирских лайнеров Boeing 737 MAX, который был введен из-за двух подряд авиакатастроф и действовал более 1,5 лет
Федеральное управление гражданской авиации США сняло запрет на полеты пассажирских лайнеров Boeing 737 MAX, который был введен из-за двух подряд авиакатастроф и действовал более 1,5 лет.
В заявлении американских авиационных властей говорится, что эти самолеты смогут возобновить полеты после того, как будут утверждены новые программы обучения пилотов для полетов на 737 MAX. В свою очередь авиакомпании, имеющие в парке лайнеры данного типа, должны принять дополнительные меры по их техническому обслуживанию.
Заявление управления гражданской авиации США вызвало рост акций авиастроительной компании Boeing на 6%.
Напомним, в 2019 году полеты самолетов Boeing 737 MAX были приостановили после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии с разницей в полгода. Причиной обеих катастроф специалисты назвали некорректную работу системы, которая, напротив, должна помогать пилотам управлять лайнером.