19 ноября 2020, 02:15
Врио губернатора Белгородской области стал зампред правительства Ставропольского края
Президент Владимир Путин определился с кандидатурой врио губернатора Белгородской области. Этот регион возглавит вице-премьер правительства Ставропольского края Вячеслав Гладков
Президент Владимир Путин определился с кандидатурой врио губернатора Белгородской области. Этот регион возглавит вице-премьер правительства Ставропольского края Вячеслав Гладков.
Напомним, что прежний губернатор Белгородской области Евгений Савченко еще в сентябре ушел в отставку и получил место в Совете Федерации. До сих пор Кремль не мог выбрать нового руководителя для этого региона.
Ранее предполагалось, что область возглавит теперь уже бывший министр транспорта России Евгений Дитрих. По данным СМИ, бывший член правительства отказался от предложения продолжить карьеру в качестве главы Белгородской области.