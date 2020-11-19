19 ноября 2020, 01:39
Депутат Госдумы Виталий Милонов заразился коронавирусом
Депутат Госдумы Виталий Милонов заразился коронавирусной инфекцией. Парламентарий сообщил, что лечится амбулаторно, а в больницу ложиться он отказался, потому что есть пациенты, которым «гораздо хуже»
Депутат Госдумы Виталий Милонов заразился коронавирусной инфекцией. Парламентарий сообщил, что лечится амбулаторно, а в больницу ложиться он отказался, потому что есть пациенты, которым «гораздо хуже».
Милонов сообщил порталу Znak.com, что чувствует себя нормально и после выздоровления собирается сдать тест на наличие антител в крови. В случае необходимости он готов стать донором плазмы.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с начала пандемии коронавирусом переболели более 130 депутатов. В конце сентября от осложнений COVID-19 скончался депутат от КПРФ Ваха Агаев.