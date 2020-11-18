18 ноября 2020, 20:02
В больнице для ковидных пациентов в Коммунарке разорвало кислородный трубопровод
В столичной Коммунарке в одном из корпусов больницы для коронавирусных пациентов разорвало кислородный трубопровод. Telegram-канал агентства «Москва» сообщает, что при взрыве была повреждена обшивка здания
Фото: Вести.ру
В столичной Коммунарке в одном из корпусов больницы для коронавирусных пациентов разорвало кислородный трубопровод. Telegram-канал агентства «Москва» сообщает, что при взрыве была повреждена обшивка здания.
В момент происшествия в корпусе не было пациентов, а сотрудники больницы не пострадали.
По предварительным данным, разрыв кислородной трубы не отразился на работе больницы. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.
В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что в связи с разгерметизацией кислородной линии в больнице в Коммунарке пациентов перевели из соседних корпусов в другие сооружения. В ведомстве также уточнили, что инцидент произошел во временном сооружении, которое не было введено в эксплуатацию.
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