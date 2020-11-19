В КПРФ потребовали извинений от полпреда президента в Госдуме Гарри Минха
Николай Харитонов потребовал извинений от Гарри Минха, который накануне предложил коммунистам сложить полномочия из-за несогласия с новой Конституцией
Депутат от КПРФ Николай Харитонов потребовал извинений от полномочного представителя президента в Госдуме Гарри Минха, который накануне предложил коммунистам сложить полномочия из-за несогласия с новой Конституцией.
«Гарри Владимирович должен принести извинения Синельщикову Юрию Петровичу, да и в целом фракции КПРФ за вчерашнее необоснованное и необдуманное обвинение и предложение о сложении полномочий и выходе на улицы», - отметил Харитонов.
Коммунист отметил, что Владимир Путин даже в «сложнейшей ситуации» всегда ведет себя сдержанно, а Гарри Минх является его представителем.
«Не сомневаюсь, что Гарри Владимирович знает Конституцию, так вот она гласит, что единственным носителем власти является ее многонациональный народ, который реализует ее через своих избранников. Если вы притомились, попросите замены», - добавил Николай Харитонов.
Ранее Гарри Минх в Госдуме выразил недовольство тем, что депутаты из ЛДПР и КПРФ раскритиковали проект закона о предоставлении Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву (как бывшему президенту) пожизненной неприкосновенности. Полпред президента заявил, что если коммунистам не нравится Конституция, то они должны сложить свои полномочия и «уйти на улицу», где смогут найти себе соратников.