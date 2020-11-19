Новым главой Мордовии стал премьер правительства Дагестана Артем Здунов
Временно исполняющим обязанности главы Мордовии назначен премьер-министр республики Дагестан Артем Здунов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин
Временно исполняющим обязанности главы Мордовии назначен премьер-министр республики Дагестан Артем Здунов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Ранее СМИ сообщали, что именно Здунов считается наиболее вероятным кандидатом на должность губернатора после ухода в отставку Владимира Волкова.
Напомним, 18 ноября глава Мордовии обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой принять его отставку. Свой уход чиновник объяснил необходимостью «дать дорогу молодым».
Артем Здунов в свое время занимал должность министра экономики Татарстана и по национальности он мордвин. В 2018 году он был назначен председателем правительства Дагестана.
42-летний Здуов также является выпускником «школы губернаторов» (программа развития кадрового президентского резерва).